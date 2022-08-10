Антонов опроверг заявление Госдепа о минировании Россией Украины Посол РФ в США Антонов: Госдеп безосновательно обвиняет в минировании Украины Россию

Фото: twitter.com/RussiaInUSA

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп безосновательно возлагает ответственность на Россию за минирование Украины. Международное сообщество уже убедилось в том, что Киев сам заминировал прибрежную акваторию Чёрного моря, заметил дипломат. Слова Антонова приводятся в Telegram-канале российского МИД.

Такая практика распространяется и на многочисленные социальные и инфраструктурные объекты — украинские националисты буквально усеяли взрывными устройствами территории школ, детсадов, леса и поля на самых разных направлениях. Примечательно, подчеркнул Антонов, что часть боеприпасов, включая Claymore и С-4, поставляется из США.

Также дипломат напомнил о поджогах сельскохозяйственных территорий, которые осуществляются с помощью вертолётов, разбрасывающих тепловые ловушки. Кроме этого, националисты выпускают по городам Донбасса снаряды, начинённые минами «Лепесток», на которых подорвались уже более 30 человек, включая детей и пожилых людей.

Такие действия красноречиво говорят об отношении режима [президента Украины Владимира] Зеленского к населению тех земель, которые Киев хотел бы считать своими, — приводятся в сообщении слова российского посла.

Антонов заявил, что реальное положение вещей совершенно полярно той картине, которую рисует общественности американский Госдеп. В этой связи дипломат поддержал публичную демонстрацию действие киевского режима миру и призвал украинские власти к ответственности за злодеяния, совершённые в отношении собственного народа.

Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский сообщил о передаче ООН информации о минировании гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.