Антонов оценил идею США передать Украине F-16 Антонов сравнил идею США передать Киеву F-16 с поездом без тормозов

Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Истребитель F-16

Намерение Вашингтона разрешить союзникам по НАТО передачу Украине истребителей F-16 сравнимо с несущимся без тормозов поездом, заявил посол России в США Анатолий Антонов. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале дипмиссии, администрация президента США Джо Байдена принимает все новые безумные решения в попытках выйти из тупика, в который сама себя загнала.

Последние шаги местных «ястребов», такие как подготовка к отправке F-16, напоминают несущийся на всех парах железнодорожный состав без тормозов, — сказал дипломат.

Он отметил, что в США осознают, что конструкция проекта «Украина» трещит по швам. Все больше простых американцев высказываются против дальнейшей помощи Киеву. Однако это не останавливает «авторов и вдохновителей кровавой авантюры», добавил Антонов.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что F-16, которые Нидерланды и Дания планируют поставить Киеву, очень старые. По его словам, эффект от их применения на Украине будет нулевым. Риттер также отметил, что даже если такие истребители поступят ВСУ, украинские пилоты не смогут использовать весь их потенциал, поскольку у них нет соответствующего опыта.