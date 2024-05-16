Антонов объяснил, зачем США говорят об угрозе для выборов со стороны России Посол Антонов связал заявления США об угрозе для выборов с инфовойной против РФ

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Анатолий Антонов

Заявления американской разведки об угрозе для предстоящих выборов президента США со стороны России являются частью агрессивной информационной войны против РФ, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Он уточнил, что власти Соединенных Штатов во всем «параноидально стремятся усмотреть «руку Кремля». По словам посла, которые приводит пресс-служба диппредставительства, американские спецслужбы не привели ни одного доказательства о вмешательстве России.

Подобные инсинуации — часть агрессивной информационной войны Соединенных Штатов против Российской Федерации, — отметил Антонов.

Директор Национальной разведки Аврил Хейнс заявила, что Россия является самой активной внешней угрозой для американских выборов. Она отметила, что РФ якобы планирует подорвать доверие к демократическим институтам США, усилить социально-политические разногласия в стране, а также ослабить поддержку Украины.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп сказал, что страна не сможет вытерпеть Джо Байдена на посту главы государства еще четыре года. Политик заявил, что нынешний американский лидер погряз в коррупции. Трамп выразил уверенность, что сейчас Соединенные Штаты находятся в «большой беде» из-за политики Байдена.