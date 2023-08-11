Антонов: новый запрос Байдена о помощи Киеву не приведет к поражению России

Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com

Новый запрос Белого дома о дополнительном финансировании помощи Украине не сумеет переломить ситуацию и привести к поражению России, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. В комментарии, опубликованном дипмиссией в соцсетях, дипломат обвинил Вашингтон в намеренном затягивании конфликта.

Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал, — заявил посол.

Антонов подчеркнул, что американская администрация хватается за каждую возможность показать свое стремление помочь Киеву, игнорируя тем самым интересы собственных граждан. По его словам, в США все больше экспертов признают, что контрнаступление ВСУ не будет иметь успех, а западное оружие никак не поможет украинским войскам.

Ранее президент США Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой выделить дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине. Часть средств будет направлена на покупку снаряжения, другая — на оборонную поддержку Киева. Конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин раскритиковала требование Байдена, заявив, что страна не может позволить себе выделить такую сумму на нужды Украины. Вместо этого, по ее словам, администрации президента нужно сосредоточить внимание на решении проблем внутри страны.