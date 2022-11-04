Антонов не ожидает улучшения отношений с США после промежуточных выборов Антонов: после промежуточных выборов в конгрессе США сохранится «русофобский консенсус»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в конгрессе США и после промежуточных выборов сохранится «русофобский консенсус». По его словам, при этом в России готовы работать с США, сообщает РИА Новости.

В США 8 ноября состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты американского конгресса.