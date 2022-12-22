Антонов назвал заявления США о нежелании конфликта с Россией пустым звуком

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Анатолий Антонов

Визит в США украинского президента Владимира Зеленского показал истинное лицо американской политики, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, декларируемое Белым домом нежелание вступать в прямой конфликт с Москвой на самом деле является пустым звуком, сообщает РИА Новости.

Срежиссированная в голливудском стиле поездка в Вашингтон главы киевского режима окончательно подтвердила, что примирительные высказывания администрации об отсутствии намерения вступать в конфронтацию с Россией — пустой звук, — цитирует агентство Антонова.

Прошедший визит он оценил как объявление о необходимости довести конфликт вокруг Украины до полной победы над Россией «под всплески аплодисментов и язвительные ухмылки».

По мнению Антонова, на это «бросаются колоссальные ресурсы, оружие, разведывательные возможности». Дипломат назвал «маниакальной идеей» победу на российскими войсками на Украине. Он также напомнил, что в США есть законодатели, которые считают возможным завоевать Россию «за три дня».

Ранее Антонов заявил, что визит в США Зеленского показал, что ни он, ни Белый дом не желают мира и не готовы к нему. По мнению дипломата, и Украину, и США устраивает конфликт, гибель солдат и «дальнейшее привязывание украинского режима к нуждам Вашингтона».