Антонов назвал причину глобального продовольственного кризиса Антонов: неграмотные шаги Запада подорвали глобальную продовольственную безопасность

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что продовольственную безопасность в мире подорвали неграмотные макроэкономические шаги Запада. По его словам, проблемы с продовольствием начались ещё до спецоперации России на Украине, сообщает пресс-служба дипмиссии в Telegram.

Продовольственную безопасность на протяжении нескольких лет подрывали неграмотные макроэкономические шаги коллективного Запада, усугублённые последствиями пандемии COVID-19. Иными словами, проблемы возникли задолго до начала российской спецоперации на Украине, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что к нарушению цепочек поставок продовольствия на мировые рынки привела волна санкций в отношении России. Ограничения, вводимые Западом, также подорвали доверие к нему, считает Антонов.

Ранее стало известно, что директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли попросил президента России Владимира Путина открыть морские порты на Украине. Это требуется для доставки зерна на мировые рынки, отметил он, хотя Москва уже заявляла о блокировке портов Украиной. Бизли добавил, что, если порты не заработают, возникнет угроза глобальной продовольственной безопасности.