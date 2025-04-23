Антонов и Мацуев стали кавалерами ордена «За заслуги перед Отечеством» Путин наградил Антонова и Мацуева орденами «За заслуги перед Отечеством»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Юрий Антонов

Певец Юрий Антонов и пианист Денис Мацуев награждены орденами «За заслуги перед Отечеством», соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовых актов. Отмечается, что Антонов удостоился ордена первой степени, а Мацуев — четвертой.

За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Антонова Юрия Михайловича, <...> орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени Мацуева Дениса Леонидовича, — сказано в указе.

Ранее Владимир Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве». В соответствующем указе говорится, что таким образом отмечен вклад артистки в отечественную культуру и искусство.

До этого российский лидер наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени народную артистку СССР Алису Фрейндлих, которая 8 декабря отметила 90-летний юбилей. Согласно указу, актриса удостоена награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Прежде президент наградил советского хоккеиста и заслуженного тренера РСФСР и РФ Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награда присуждается за большой вклад спортсмена в развитие физической культуры.