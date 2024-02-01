«Антивоенный комитет России» признали нежелательным Минюст включил «Антивоенный комитет России» в перечень нежелательных организаций

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Минюст России включил «Антивоенный комитет России» в реестр нежелательных организаций, сообщила пресс-служба ведомства. Эта организация была создана группой российских общественных деятелей за рубежом.

В реестре Минюста указано, что «Антивоенный комитет России» внесли в список в соответствии с решением Генпрокуратуры РФ от 11 января 2024 года. Также перечень нежелательных организаций пополнили французская Russie-Libertes и испанская La Asocicion de Rusos Libres.

1 февраля Генпрокуратура признала нежелательной в России деятельность немецкой неправительственной организации Russian Election Monitor. Глава комиссии Госдумы по расследованию вмешательств в дела РФ Василий Пискарев сообщил, что данная НПО занималась дискредитацией российской электоральной системы и попала в поле зрения в период прошлых выборов. По словам Пискарева, организация была образована группой польских, французских и немецких политиков, призывающих власти своих стран продолжать поставки оружия на Украину и тесно связанных с ОБСЕ и ПАСЕ.

29 января Минюст внес в реестр нежелательных организаций американскую краудфандинговую платформу GlobalGiving. Также в декабре ведомство включило в список немецкие организации «Свободная Россия Берлин» и «Свободная Россия Северный Рейн — Вестфалия».