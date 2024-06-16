«Антироссийский шабаш»: в СФ раскритиковали «мирный саммит» в Швейцарии Сенатор Цеков: на «мирном саммите» в Швейцарии звучат лишь оскорбления в адрес РФ

Фото: Совет Федерации

Сергей Цеков

На «мирном саммите» в Швейцарии западные политики не ищут способов завершить конфликт на Украине, а только оскорбляют Россию, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его мнению, на конференции, посвященной установлению мира, не могут звучать нацистские лозунги.

Это мероприятие — антироссийский шабаш. На нем политики не обсуждают, как прийти к соглашению с Россией, а лишь в очередной раз оскорбляют нашу страну. Премьер Канады Трюдо выкрикивал нацистские лозунги. И делал он это либо потому, что совершенно глуп, либо им движет огромная ненависть к России, — рассказал Цеков.

Сенатор также обмолвился о том, что президент Финляндии Александр Стубб обвинил Россию во вторжении во время Второй мировой. По ее словам, финны забыли о том, что именно благодаря РФ их страна получила независимость.

Если бы Россия не была такой благодушной и в какой-то мере, возможно, глупой, то независимой Финляндии сейчас бы не существовало. Александр Стубб также, видимо, позабыл о том, что во время Второй мировой войны финны воевали на стороне Германии. И как же это можно назвать «мирной конференцией»? — заключил Цеков.

Ранее член комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет заявил, что мирные заявления российского лидера Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине нарушили ход швейцарского саммита, из-за чего вице-президент США Камала Харрис была вынуждена покинуть Европу. Известно, что Харрис уехала с конференции 15 июня.