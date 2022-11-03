Анонсированы скорые переговоры России, Армении и Азербайджана РИА Новости: переговоры России, Армении и Азербайджана могут пройти в скором времени

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В Совфеде анонсировали создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с Арменией и Азербайджаном, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Отмечается, что сами переговоры могут пройти в скором времени, не исключено, что в ноябре

На будущей неделе в Совете Федерации будет обсуждаться создание переговорной группы для проведения трехстороннего межпарламентского диалога с законодателями Армении и Азербайджана, — заявил собеседник агентства в Совфеде.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян ранее сообщил в парламенте о предстоящей встрече с коллегами из Азербайджана и США Джейхуном Байрамовым и Энтони Блинкеном, которая состоится в Вашингтоне. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные встречи говорят о заинтересованности международного сообщества вопросами армяно-азербайджанских отношений.

Ранее Байрамов и Мирзоян обсудили в телефонных переговорах с Блинкеном разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку. Байрамов довел до сведения Блинкена детали встречи в Женеве. В частности, это ожидание продолжения переговоров по тексту, в котором отражены детали будущего мирного договора.