Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совета Безопасности РФ, сообщил журналист, ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин. Информации о точной дате проведения и теме пока нет, однако отмечается, что совещание должно состояться в ближайшие дни.

Президент в ближайшие дни проведет совещание с членами Совета Безопасности России, — говорится в сообщении.

Предыдущее заседание Совбеза с участием главы государства прошло 10 октября. На нем Путин сообщил, что утром 10 октября по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими. Путин подчеркнул, что украинские власти своими действиями фактически поставили себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

Кроме того президент России заявил, что удары по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны ВСУ являются атомным терроризмом. Он отметил, что Украина давно использует террористические методы. Так, киевские власти, по его словам, пыталась подорвать газопровод «Турецкий поток».