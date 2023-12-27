Аниматоров в квестах обязали иметь справки от психиатра Депутат Лантратова: ГОСТ по квестам призван обезопасить их участников

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Разработанный в России ГОСТ 71161 «Квест-комнаты детские» был принят для безопасности пользователей после многочисленных случаев травмирования, рассказала в беседе с «360» депутат Госдумы Яна Лантратова. По ее словам, организаторам развлекательных площадок для детей от шести до 18 лет запретили давать травмоопасные задания, а также обязали нанимать аниматоров с профильным образованием и справкой от психиатра.

На различных квестах, которые проходили в заброшенных зданиях и так далее, где не соблюдались элементарные правила безопасности, страдали взрослые и дети. <...> Были случаи, когда во время квеста аниматоры, которых набрали просто по объявлению, без образования, без знаний, без всего, запугивали детей, душили людей, — подчеркнула депутат.

Она отметила, что до недавнего времени в России эта сфера никак не регулировалась законодательно. При этом парламентарий уточнила, что на рынке много по-настоящему хороших и профессиональных квестов, организаторы которых в обязательном порядке соблюдают меры безопасности и страхуют клиентов, а аниматорами у них работают профессиональные актеры с необходимыми документами.

По словам Лантратовой, после консультаций с участниками рынка был разработан профессиональный стандарт квестов, в соответствии с которым организаторов обязали соблюдать правила безопасности и проверять своих аниматоров.

Ранее депутат Госдумы Екатерина Стенякина рассказала об утверждении в России ГОСТа проведения детских квестов. По ее словам, документ разработан Росстандартом на фоне большого числа несчастных случаев во время проведения мероприятий.