«Английская традиция»: Захарова рассказала о новом скандале в Британии

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала скандал, разгоревшийся в Великобритании из-за публикации переписки экс-главы разведслужбы МИ-6 Ричарда Дирлава, в которой обсуждалась смена премьер-министров страны в соответствии с интересами элит. По словам российского дипломата, это стало «английской традицией».

В своем посте в Telegram-канале Захарова указала на том, что Дирлав давно вел переписку с сотрудниками силового блока британского правительства, занимающими высокие посты, и гражданскими активистами. Согласной опубликованным сообщениям, в период выхода Британии из ЕС в 2018-2019 годы силовики настаивали на смене премьер-министра Терезы Мэй, план которой казался им «мягким», а сама женщина-политик — неторопливой.

Судя по переписке, на ее место готовили кандидатуру Бориса Джонсона, которого поддержали аристократы Тимоти и Мэри Клод. Они ежемесячно переводили средства на компроматы и диффамации против Мэй.

Точечные акции заговорщиков привели к провалу плана «Брексит» в Парламенте и на переговорах со странами ЕС. Элиты были довольны проделанной работой и назвали случившееся «фиаско Мэй». Ей на смену пришел Борис Джонсон, который впоследствии завершил начатое в том направлении, которое требовал истеблишмент.

В последних обнаруженных письмах речь идет и о смене Бориса Джонсона. В переписке указывают на то, что премьер «потерял контроль над своим рассудком и силой воли».

Согласно тексту письма, элиты рассматривают на роль нового премьер-министра канцлера казначейства Риши Сунака и главу МИД Британии Лиз Трасс. На последнюю возлагаются надежды по завершению «Брексита» при поддержке Дэвида Фроста: по этой причине, следует из переписки Дирлава, на Трасс уже перевели финансовую поддержку, ранее адресованную Борису Джонсону.