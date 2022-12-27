Аналитики оценили, как губернаторы справляются с экономическими сложностями «Минченко консалтинг»: губернаторы ищут баланс между поддержкой СВО и решением экономических проблем

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Российские губернаторы подошли к наиболее сложному этапу управления с начала спецоперации, констатируют авторы доклада «Антикризисные стратегии глав российских регионов 2022», подготовленного коммуникационным агентством «Минченко консалтинг» и опубликованного на его сайте. В условиях падения экономики им приходится искать новые точки роста, экспериментировать с имиджем и осваивать непривычные каналы связи с населением.

По мнению авторов доклада, в среднесрочной перспективе подавляющее большинство регионов России может столкнуться с экономическим кризисом, некоторые проявления которого заметны уже сейчас. Так, в 73 субъектах снизились реальные доходы населения, в 42 субъектах сократилось промышленное производство, в 36 упало строительство, а в 32 — инвестиции в основной капитал. Минимизации последствий этих проблем мешают высокая волатильность социально-психологических настроений, усталость общества от СВО, нехватка ресурсов для развития, риск внутриэлитных противоречий и экономия расходов на благоустройство и инфраструктуру.

После начала спецоперации большинство губернаторов сосредоточились на социально-экономических вопросах, но политическую повестку СВО продвигают далеко не все. Активно поддерживающие СВО губернаторы получают возможность повысить медийность и привлечь внимание на федеральном уровне, но это отвлекает губернаторов от экономической стабилизации и вызывает негативное отношение в регионах.

Эксперты отмечают важность «адекватного баланса» между федеральной повесткой и региональными проблемами, а также развития способов коммуникации с населением, в том числе неофициальных.

Кроме того, большинство губернаторов предпочитают прилагать максимум усилий для решения проблем «здесь и сейчас», не задумываясь о стратегической составляющей. Тем не менее некоторые из них пытаются нащупать новые точки роста, включая привлечение инвестиций в «нетрадиционные» экономические отрасли (например, IT-сектор в Якутии) и «региональный поворот на Восток».

Ранее политический консультант Петр Ханас заявил, что мэр Москвы Сергей Собянин лучше остальных российских губернаторов справляется с поставленными перед ним задачами на фоне СВО и задает тренды на федеральном уровне. Также с задачами хорошо справляется глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Приморья Олег Кожемяко, который проявил личную включенность в работу с мобилизованными.