Аналитик назвал «странными» прогнозы Медведева о ценах на энергоресурсы Аналитик Кульбака: предсказания Медведева о ценах на энергоресурсы не имеют общего с реальностью

Слова председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об отказе от доллара и росте цен на энергоресурсы в 2023 году являются скорее не прогнозами, а пожеланиями, рассказал «360» аналитик Николай Кульбака. Он назвал эти предсказания странными и отметил, что они не имеют общего с реальной ситуацией, так как в 2023 году ожидается спад экономики, что приведёт к снижению спроса на энергоресурсы. Эксперт добавил, что отказа от доллара в качестве мировой резервной валюты в 2023 году тоже не произойдет.

Во-первых, в условиях предстоящего замедления роста экономики, о котором говорят все экономисты, спрос на энергоресурсы будет только уменьшаться. Во-вторых, отказ от доллара и евро — достаточно странное заявление. Наоборот, в условиях кризиса доллар укрепляется и большинство активов стараются уйти в более надежную гавань, — пояснил Кульбака.

Аналитик добавил, что Медведев на самом деле дал прогноз на 10 лет вперед, а не на один год. По его словам, рост цен на нефть до $150 и цен на газ до пяти тысяч долларов за тысячу кубометров невозможен в течение 2023 года.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ сделал футуристический прогноз на следующий год, где он по пунктам предположил, что может произойти. Впереди списка прогнозов Медведев написал, что «перед новым годом все любят делать прогнозы, соревнуясь в предложении самых неожиданных и даже абсурдных». В числе его прогнозов также указаны те события, которые Медведев предрекал и ранее, например захват Польшей и Венгрией западных областей Украины. Под пунктом № 8 зампред Совбеза указал на начало гражданской войны США, в результате которой штаты Калифорния и Техас станут самостоятельным государствами, а бизнесмен Илон Маск победит на президентских выборах. Всего сделано 10 прогнозов.