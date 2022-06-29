«Аморально»: Косачев об отказе Норвегии пустить грузы для россиян Сенатор Косачев счел аморальным отказ Норвегии пустить грузы россиянам на Шпицберген

Фото: Holger Weitzel/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Власти Норвегии поступили аморально, отказав пропустить российские грузы на Шпицберген, написал в своём Telegram-канале сенатор Совфеда Константин Косачев. По его словам, таким образом Осло лишил продовольствия российских шахтеров, которые работают в Баренцбурге .

В МИД Норвегии отклонили запрос ФГУП Государственный трест «Арктикуголь» о разрешении на транспортировку грузов в Баренцбург. Объяснили это действием антироссийских санкций. Тем временем речь идёт о продовольственных товарах для российских шахтеров, которые трудятся в этом населенном пункте. Своим волевым решением норвежские власти пытаются оставить российских шахтёров без продуктов питания, что аморально по своей сути. Это нарушает права человека и принципы гуманизма, — написал Косачев.

Сенатор указал, что Осло нарушил Парижский договор 1920 года. В 1935 году СССР присоединился к нему, признав суверенитет Норвегии над архипелагом Шпицберген. Согласно одному из пунктов договора, как отмечает Косачев, было «условлено, что во всех отношениях, и в частности во всем, что касается вывоза, ввоза и транзита, граждане всех Высоких Договаривающихся Сторон, их суда и их грузы не будут подлежать каким-либо сборам или ограничениям, не применяемым к гражданам, судам или грузам, пользующимся в Норвегии режимом наиболее благоприятствуемой нации».

Сенатор отметил, что это не первое нарушение международных обязательств со стороны Осло. Косачев напомнил о 200-мильной «рыбоохранной зоне» вокруг Шпицбергена, которая не была предусмотрена ни Парижским договором 1920 года, ни Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, ни каким-либо другим международным актом.

Накануне Норвегия отклонила заявку России на пропуск грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.