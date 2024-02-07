«Америке необходима правда»: сенатор оценил интервью Карлсона с Путиным Сенатор Цеков: США необходима правда об Украине из уст президента России

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США и мировому сообществу необходима правда и мнение из первых уст самого влиятельного лидера, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. По его словам, анонс интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным уже о многом говорит.

Я абсолютно положительно к этому отношусь. В США и других странах Евросоюза слышат однобокую информацию, интервью или мнение только руководителей этих государств. В данном случае они услышат мнение президента России живьем, напрямую. Это покажет положительную роль России в мировом сообществе. Америке и мировому сообществу необходима правда и мнение из первых уст самого влиятельного лидера, — считает Цеков

Вечером 6 февраля издание Newsweek написало, что Карлсон уже взял интервью у российского лидера. Позднее журналист лично подтвердил, что хочет встретиться с Путиным. По словам американца, он самостоятельно организовал и оплатил поездку в Москву, не получая поддержки от властей или кого бы то ни было.

Журналист объяснил, что берет интервью у Путина, потому что американцы абсолютно не в курсе того, что происходит в России и на Украине. Карлсон назвал ведущиеся бои «гуманитарной катастрофой, в которой умирают сотни тысяч человек, целое поколение молодых украинцев». Карлсон заверил, что приехал в Москву «не из любви к Владимиру Путину, а из любви к США».