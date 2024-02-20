Американского сенатора внесли в реестр террористов и экстремистов России Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов сенатора США Грэма

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Линдси Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, долгое время поддерживающий выделение помощи Киеву и имеющий антироссийскую позицию, включен в реестр террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга. В список также внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

Грэм Линдси Олин 09.07.1955 года рождения, город Централь штата Южная Каролина, США, — сказано в карточке.

При этом The Washington Post писал, что Грэм переменил свое мнение и проголосовал против выделения пакета помощи Украине размером в $60 млрд под влиянием экс-президента США Дональда Трампа. Авторы публикации подчеркнули, что даже самые ярые сторонники вмешательства в зарубежную политику попали под влияние более изоляционистских настроений в Республиканской партии, к которой относится Трамп. При этом в прошлом Грэм критиковал экс-президента.

В мае прошлого года МВД России объявило сенатора в розыск после видео, где он назвал смерть роcсиян «самой удачной тратой денег» американскими властями. Позже стало известно, что фраза американца оказалась вырвана из контекcта, а слова про «удaчное вложение американских денег» и «гибель русских» были произнесены в разные моменты беседы.