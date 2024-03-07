Американского посла вызвали в МИД России МИД России вызвал американского посла Линн Трейси из-за нежелательных НКО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Линн Трейси

Американский посол Линн Трейси была вызвана в МИД России, сообщается на сайте ведомства. Поводом стали НКО США, которые признали нежелательными на территории РФ.

Вызванной в МИД России 14 сентября главе американской дипмиссии в Москве Л. Трейси был сделан жесткий демарш с вручением официальной ноты относительно несовместимости с дипломатическим статусом действий первого секретаря посольства США Дж. Силлина и второго секретаря посольства Д. Бернстайна, — говорится в сообщении.

Таким образом от Трейси потребовали прекратить содействие этим НКО, а также стереть с сайта американской дипмиссии список проектов организаций. Речь идет об НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования».

Ранее Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана в Москве Ботиржона Асадова. Дипломату выразили протест из-за резких высказываний ректора республиканского университета журналистики Шерзода Кудратходжаева в адрес жителей его страны, которые не владеют узбекским языком.

Как подчеркнули в МИД РФ, Асадов охарактеризовал жителей Узбекистана, не разговаривающих на государственном языке, в крайне «оскорбительной и неприемлемой форме». В ведомстве добавили, что любые попытки извне или изнутри поссорить народы двух государств обречены на провал.