Американский центр исследований CSIS стал нежелательной организацией Минюст России внес центр исследований CSIS в перечень нежелательных организаций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минюст России внес американский Центр стратегических и международных исследований (CSIS, Center for Strategic and International Studies) в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из данных на сайте министерства. Генпрокуратура РФ приняла соответствующее решение 11 июня.

Центр, который называет себя некоммерческой исследовательской организацией в области политики, оказался в списке нежелательных организаций Минюста 1 июля. Организация утверждает, что занимается продвижением практических идей для решения мировых проблем.

CSIS считается одним из самых авторитетных исследовательских центров по вопросам обороны, политике безопасности и международным отношениям. Генпрокуратура признала его деятельность нежелательной на территории России 11 июня. Надзорный орган пришел к выводу, что организация публикует «исключительно бездоказательные статьи обвинительного характера в отношении политики властей России».

Ранее сообщалось, что в Госдуме в первом чтении был принят проект поправок к УК РФ об ответственности за участие в любых признанных нежелательными в России иностранных организациях. Поправки касаются и тех организаций, учредителями которых выступают госорганы иностранных государств.