Американский благотворительный проект признан нежелательным в России Минюст РФ внес проект GlobalGiving в реестр нежелательных организаций

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Минюст РФ внес американский проект GlobalGiving в реестр нежелательных организаций, следует из обновленного перечня на сайте российского ведомства. Это краудфандинговая платформа, благодаря которой проекты собирают благотворительные средства.

При этом немецкие организации «Свободная Россия Берлин» и «Свободная Россия Северный Рейн-Вестфаллия» попали в этот список еще в декабре. Решение о признании всех трех НПО нежелательными приняла Генпрокуратура России.

Ранее стало известно, что в России впервые оштрафовали за комментарий нежелательному СМИ. Октябрьский районный суд Республики Бурятия назначил штраф в размере пяти тысяч рублей для активистки Надежды Низовкиной, признав ее виновной в участии в деятельности организации, признанной нежелательной, сообщается на сайте суда. Поводом для возбуждения административного дела послужил комментарий, который подсудимая дала телеканалу «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

До этого административный протокол об участии в нежелательной организации составили в отношении писателя Дмитрия Быкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Материалы дела поступили в Никулинский районный суд Москвы. Что стало причиной возбуждения административного дела, не уточняется.