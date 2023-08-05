Американский беспилотник приблизился к российской границе над Черным морем ВКС России вынудили развернуться приблизившийся к границе американский беспилотник

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили воздушную цель, приближающую к границе РФ со стороны Черного моря, говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале. Она была идентифицирована как разведывательный БПЛА MQ-9A Reaper ВВС США. Для недопущения пересечения границы в воздух был поднят истребитель Су-30, уточнили в ведомстве.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как разведывательный БпЛА MQ-9A Reaper ВВС США, — говорится в сообщении.

Иностранный беспилотник был вынужден выполнить разворот, после чего истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами, нарушения госграницы допущено не было.

Ранее сообщалось о норвежском патрульном самолете Р-8А «Посейдон», который приблизился к российской границе над Баренцевым морем. По информации Министерства обороны РФ, в небо был поднят МиГ-21. Иностранный самолет развернулся в сторону от российской границы при приближении истребителя.