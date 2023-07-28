Американские контактные линзы уберут из перечня параллельного импорта Осьмаков: контактные линзы Acuvue не войдут в перечень параллельного импорта

Фото: shutterstock.com

Контактные линзы Acuvue (бренд принадлежит американской компании Johnson & Johnson) не внесут в обновленный перечень товаров для параллельного импорта, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. Он объяснил это тем, что компания сообщила о продолжении поставок буквально на следующий день после заявления российского ведомства.

Нет, не появятся, — сказал Осьмаков.

Он объяснил, что одним из главных критериев невнесения продукции в данный список являются бесперебойные поставки. Осьмаков также отметил, что российский Минпромторг уже утвердил обновленный перечень товаров, которые попадают под параллельный импорт, и в ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст страны.

В конце мая СМИ сообщали, что цены на контактные линзы на сайтах оптики и популярных маркетплейсах выросли на 100–400%. Подорожание произошло на фоне сообщений о том, что отечественные магазины оптики начали получать уведомления о приостановке импорта от иностранных поставщиков. Речь шла о компаниях Johnson & Johnson (бренды Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) и CooperVision.

Позднее в Johnson & Johnson заявили, что корпорация продолжит поставки линз Acuvue в Россию и полностью обеспечит потребности граждан. По словам представителей компании, доступ потребителей к продукции для здоровья имеет основополагающее значение.