«Гоголю сюжет бы понравился»: Володин о выборах в США Володин: американская политическая система в прямом смысле мертва

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

Американская политическая система в прямом смысле мертва, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие выборы в Конгресс США. В качестве доказательства он рассказал о ситуации в штатах Пенсильвания и Теннесси, где избиратели проголосовали за скончавшихся ранее политиков, имена которых не убрали из бюллетеней.

Продвигаемые США стандарты ничего не стоят, а американская политическая система в прямом смысле слова мертва. В штате Пенсильвания победу одержал конгрессмен-демократ Тони ДеЛука, набравший 85% голосов. Интересный момент — как оказалось, он скончался еще в начале октября. <...> В Теннесси 72% голосов отдали за представительницу демократов Барбару Купер, умершую в октябре. Николаю Васильевичу Гоголю сюжет бы понравился, — написал Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «продвигаемые США стандарты ничего не стоят», и упомянутые случаи подтверждают это.

Конгрессмен от Демократической партии от штата Пенсильвания Тони Делука, который скончался 9 октября в возрасте 85 лет, был переизбран жителями пригорода Питтсбурга, причиной казуса стало то, что имя бывшего представителя округа не успели убрать из бюллетеней. В ходе голосования скончавшийся Делука набрал почти 86% голосов. Кроме того, на выборах в штате Теннесси победила Барбара Купер, которая умерла 25 октября в возрасте 93 лет.