«Подрубили сук, на котором сидели»: Лавров о неизбежном отказе от доллара Лавров назвал необратимым отход от использования доллара

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Отход от использования доллара необратим, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан. По его словам, «американцы подрубили сук, на котором сидели», а санкции — путь в никуда.

От доллара сейчас начинается бегство, оно пока ещё не очень быстрое, но наверняка будет ускоряться. Эта тенденция необратима. Американцы серьезно подрубили сук, на котором они сидели, руководя международными финансами и в целом мировой экономикой, используя власть доллара. От доллара сейчас начинается бегство, — сказал Лавров.

Глава МИД России добавил, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал уходить от доллара и больше полагаться на свои собственные валюты.

Ранее глава Минфина США Джанет Йеллен заявила, что в Вашингтоне следят за попытками России и Китая совместно создать альтернативу использованию доллара в расчетах. Добиться такой цели им будет «чрезвычайно сложно», подчеркнула министр на слушаниях в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США.