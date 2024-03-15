«Амбициозные проекты»: Развожаев о генплане Севастополя до 2046 года Развожаев: два берега Севастополя до 2046 года планируется соединить туннелем

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Михаил Развожаев

Власти Севастополя сейчас находятся на финальной стадии принятия генерального плана до 2046 года, рассказал губернатор города Михаил Развожаев в беседе с NEWS.ru. Например, разработчики реализуют уникальный проект туннеля, который соединит Северную и Южную стороны через Большую Севастопольскую бухту, подчеркнул он.

У нас большие планы, три больших федеральных проекта реализуются плюс в сфере здравоохранения отдельно, в сфере спорта, то есть планов огромное количество. Мы сейчас на финальной стадии принятия генерального плана города до 2046 года, там еще более амбициозные закладываются проекты, в том числе и уникальные проекты соединения Северной и Южной стороны через Большую Севастопольскую бухту, - добавил Развожаев.

По мнению губернатора, это очень смелые и амбициозные планы. Однако именно они дадут городу толчок к развитию.

Ранее Развожаев сообщил, что главное изменение, которое произошло с Крымом за 10 лет в составе России, это появление доверия у местных жителей к государству, которое о них заботится. Киевские власти до 2014 года не инвестировали в регион, а только извлекали выгоду от советского наследия, подчеркнул губернатор.