«Альтернативная формула мира»: кому на Западе пригрозил виселицей Медведев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал фото с виселицами, которые уготованы западным политикам, которые поддерживают обстрелы городов России. Что это за «альтернативная формула мира», кого вешают на опубликованном фото и кому пригрозил «фонарными столбами» Медведев?

Какую «альтернативную формулу мира» предложил Медведев

15 марта Медведев опубликовал в своем Telegram-канале фотографию четырех виселиц, окруженных большим скоплением людей. Он назвал это «альтернативным фотовариантом формулы мира» для представителей Киева и тех, кто поддерживает их на Западе.

«И там же будут болтаться [люди], обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии по фамилии Ринкевич, пожелавший смерти России. Memento mori!» — объявил Медведев.

Ранее зампред Совбеза выразил отвращение в связи с так называемой «формулой мира Зеленского» и предложил свой вариант, который сводится к капитуляции нынешней украинской власти, демилитаризации Украины и ее вхождению в состав РФ.

Кому адресовано послание Медведева

Фото с виселицами стало ответом на заявления президента Латвии Эдгара Ринкевича, который объявил, что страны Запада должны победить Россию, использовав древнеримское выражение «Карфаген должен быть уничтожен!»

«Я полностью поддерживаю Макрона: мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. Украина должна победить, Россия должна быть побеждена», — объявил Ринкевич в соцсети X (бывший Twitter).

Страны Прибалтики, наряду с Польшей, оказались единственными странами НАТО, которые выразили готовность отправить войска на Украину для участия в боевых действиях против России. Остальные страны Альянса объявили, что о прямом вовлечении в конфликт с РФ речи быть не может — эскалация слишком опасна.

Фото: IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press Эдгар Ринкевич

Кого судили во время Харьковского процесса

На фото, опубликованном Медведевым, — кадр с момента исполнения приговора по Харьковскому процессу.

Трибунал в Харькове в декабре 1943 году стал первым публичным судом над нацистскими военными преступниками, которых обвиняли в массовом уничтожении советских граждан. В годовщину процессов в декабре 2023 года ФСБ обнародовала рассекреченные архивные документы.

Суд проходил в военном трибунале 4-го Украинского фронта. Судили трех немцев — капитана вермахта Ландхельда, унтерштурмфюрера СС Рица, старшего ефрейтора немецкой тайной полиции Рецлава и советского коллаборациониста Михаила Буланова, который работал у немцев водителем «газенвагена», автомобиля-душегубки. Подсудимые на процессе признали себя виновными в убийствах. Согласно советским данным, за время оккупации более 26 тысяч человек было уничтожено в одном только Харькове.

«Нам настоятельно внушали, что каждый русский человек — это партизан, зверь и что другого обращения русский человек не заслужил», — приводится в архивных документах заявление Рица.

Приговор — смертная казнь через повешение — был приведен в исполнение 19 декабря 1943 года. Советскому народу об этом немедленно сообщило агентство ТАСС.

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