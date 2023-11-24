Алименты предложили взыскивать по новым правилам Депутат Костенко: тему алиментов в российских кодексах нужно синхронизировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гражданский процессуальный кодекс РФ необходимо синхронизировать с Семейным в вопросе правил взыскания алиментов, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. По ее словам, бывают случаи, когда неплательщик добивается отмены судебного приказа о взыскании алиментов; второй родитель в этом случае снова обращается в суд и выигрывает дело, однако по существующей практике должник обязан выплачивать деньги только с момента принятия второго судебного решения. Костенко предлагает обязать ответчиков выплатить всю сумму задолженности, накопившуюся с момента принятия изначального приказа.

Как пояснила депутат, сегодня в Гражданском процессуальном кодексе этот вопрос не отражен. Между тем, согласно Семейному кодексу, можно взыскивать алименты за все время с момента принятия судом соответствующего решения, в случае если должник продолжил уклоняться. Таким образом, нормы семейного и гражданского законодательства в этом вопросе необходимо синхронизировать, подчеркнула парламентарий.

В связи с этим Костенко разработала соответствующие поправки в Гражданский процессуальный кодекс. Законопроект направлен для изучения в Минюст и детскому омбудсмену.

Ранее в Иркутской области приставы задержали местного жителя, чей долг по алиментам составил 600 тысяч рублей. Мужчина спрятался от них под кроватью, укутавшись в тряпки.