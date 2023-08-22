Алиханов призвал снимать на видео водителей, паркующихся на пляжах Калининградский губернатор Алиханов возмутился поведением водителей на пляжах

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в выходные посетил пляжи региона, после чего выразил возмущение поведением некоторых водителей, сообщает «МК в Калининграде». Как поясняется, губернатор решил напомнить, что пляжные зоны не должны превращаться в место для парковки.

Издание пишет, что на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» Алиханов призвал очевидцев присылать ему видеосвидетельства, как недобросовестные отдыхающие паркуют свои автомобили на пляжах региона. Он предложил пользователям совместными усилиями «воспитывать рублем» таких автомобилистов.

Губернатор уточнил, что в видео нужно проговорить время, дату и место события, а также Ф. И. О. и номер телефона автора ролика. На записи должны обязательно быть видны номер машины и ее местоположение. Материалы глава региона попросил присылать ему в личные сообщения.

Ранее вице-президент Российского союза туроператоров Юрий Базыкин заявил, что введение курортного сбора в Калининградской области не окажет существенного влияния на туристический поток. При этом, по подсчетам местных властей, эта мера может принести в региональный бюджет сотни миллионов рублей ежегодно.