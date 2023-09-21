Алиев извинился перед Путиным за гибель российских миротворцев в Карабахе

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным принес извинения и выразил соболезнования в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе, сообщается на сайте Кремля. Он пообещал наказать виновных в их смерти и оказать материальную помощь близким погибших. Также обсуждались первоочередные шаги по дальнейшей стабилизации обстановки и преодолению гуманитарных проблем в регионе.

Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента (РМК). Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших, — говорится в сообщении.

Путин и Алиев отметили важность последовательной реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе, достигнутых при посредничестве российских миротворцев. В этом контексте особое значение придается переговорам между представителями Баку и армян Карабаха, подчеркнули в Кремле.

Президент России заявил о важности обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха, с азербайджанской стороны подтверждена готовность взаимодействовать с российскими миротворцами по этим вопросам. Главы государств условились активизировать работу в русле трехсторонних договоренностей 2020–2022 годов, в первую очередь в части разблокировки транспортных коммуникаций, делимитации азербайджано-армянской границы и подготовки мирного договора, указано в сообщении.

20 сентября Минобороны РФ сообщило о гибели российских миротворцев в результате обстрела их автомобиля в Карабахе. По данным ведомства, при возвращении с наблюдательного поста в районе населенного пункта Джанятаг машина с миротворцами была обстреляна из стрелкового оружия, в результате все находившиеся в ней военнослужащие погибли. Выяснением обстоятельств произошедшего занимаются представители следственных органов России и Азербайджана.