Акунина и Минкина признали иноагентами

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Борис Акунин

Минюст России внес в список иноагентов писателя Бориса Акунина и журналиста Александра Минкина. Также в реестр попало интернет-издание «Холод».

Чхартишвили (Григорий, настоящее имя Акунина. — NEWS.ru) выступал против специальной военной операции на Украине, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных сил Российской Федерации. Принимал участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, — уточнило ведомство.

Дважды обладатель премии «Золотое перо России» Минкин внесен в реестр, поскольку участвовал в опросах на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ. По данным Минюста, он публиковал ложную информацию о решениях властей РФ и выступал против СВО.

В ведомстве добавили, что «Холод» также тиражировал не соответствующие действительности сведения, создающие негативный образ России и ВС РФ. Издание осуждало спецоперацию на Украине, добавили в Минюсте.

Кроме того, в реестр иноагентов включены автор Telegram-канала Moscow Calling Андрей Куршин и бывший депутат городской думы Йошкар-Олы Антон Соколов.

Ранее Росфинмониторинг внес Акунина в перечень террористов и экстремистов. Это случилось после его беседы с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, представившимися президентом Украины Владимиром Зеленским и экс-министром культуры республики Александром Ткаченко. Акунин заявил, что он считает нормальными атаки украинских БПЛА на города России.