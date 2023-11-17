Издание The Moscow Times и актриса Троянова признаны иноагентами

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Яна Троянова

Минюст России внес в реестр иностранных агентов актрису Яну Троянову, известную по роли в сериале «Ольга» на СТС. Министерство в пояснительной части указало, что актриса выступала против СВО, распространяла недостоверные сведения о деятельности властей, давала интервью иностранным СМИ и СМИ-иноагентам, а также контактировала с иностранными структурами. Также в список попало издание The Moscow Times.

Я. А. Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Выступала против специальной военной операции на Украине. Осуществляла действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и Вооруженных сил Российской Федерации. Участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранными агентами. Проживает за пределами Российской Федерации, — говорится в пояснении Минюста.

Кроме того, иноагентом признали иностранную организацию Hidemy.network Ltd, предоставляющую интернет-пользователям услуги VPN-сервиса. В очередной раз в списке оказалась «Команда против пыток», менявшая название после предыдущих попаданий в список иноагентов.

Вместе с тем список иноагентов пополнили основатель проектов «Ночлежка» и «Идите лесом» Григорий Свердлин, псковский журналист Марат Никандров, экс-главред программы «Кто хочет стать миллионером?», главред «Проверено.медиа» Илья Бер и журналист Александр Морозов.

13 ноября Бабушкинский районный суд города Москвы получил административный протокол против бывшего председателя совета депутатов столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Из-за отсутствия маркировки о деятельности иностранного агента в публикациях Яшину может грозить штраф до 50 тысяч рублей.