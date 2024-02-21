Активы автодилера «Рольф» конфискованы в пользу России Суд взыскал активы автодилера «Рольф» в пользу России по иску Генпрокуратуры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к автодилеру «Рольф» и основателю холдинга Сергею Петрову о взыскании активов в пользу государства, передает РИА Новости из зала суда. В ведомстве считают, что это имущество было получено в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Иск удовлетворить, обратить в доход государства все акции АО «Рольф», принадлежащие частной компании с ограниченной ответственностью «Деланс Лимитед» и ООО «Рольф Мотор»«, а также 100% долей в уставных капиталах ООО «Рольф Моторс», ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург», ООО «Рольф Тех», — огласила судья решение Московского районного суда.

В 2019 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя, главы автомобильного дилера «Рольф» Петрова и других руководителей этой компании. Они обвиняются в выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, бывшего топ-менеджера компании «Рольф» Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Он занимал должность директора департамента развития бизнеса. Суд признал Кайро виновным в выводе 4 млрд рублей за рубеж.

Об иске Генпрокуратуры стало известно 15 января, предварительное судебное заседание назначено на 18 января. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о передаче акций компании «Рольф» во временное управление Росимущества.

При этом основатель «Рольфа» Петров назвал произошедшее правовым беспределом. По его словам, передача акций может оказать негативное влияние на инвестиционный климат.