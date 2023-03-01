Активиста объявили в розыск за злостное неисполнение обязанностей иноагента Координатора «Голоса» из Твери объявили в розыск за неисполнение обязанностей иноагента

Фото: Социальные сети

Артем Важенков

Координатора движения «Голос» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из Твери Артема Важенкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили в розыск за неисполнение обязанностей иноагента, сообщил правозащитник Павел Чиков в своем Telegram-канале. Мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов).

Координатор движения «Голос» из Твери Артем Важенков обвиняется в злостном неисполнении обязанностей иностранного агента (статья 330.1 УК РФ). Ранее он дважды в течение года привлекался к административной ответственности за отсутствие маркировки иностранного агента на публикациях в его социальных сетях, — написал Чиков.

Чиков отмечает, что дело было возбуждено в конце января следователем по особо важным делам СКР по Тверской области. Согласно имеющейся в распоряжении силовиков информации, активист покинул РФ и убыл в город Ереван, откуда не возвращался, в связи с чем 14 февраля Важенкову предъявили заочное обвинение, его объявили в федеральный и межгосударственный (в странах СНГ) розыск.

15 февраля суд в Твери избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Активисту грозит серьезное наказание: штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные исправительные работы или лишение свободы до двух лет.

Ранее Фрунзенский суд Петербурга присудил первый штраф по обновленному закону об иностранных агентах в отношении адвоката Ивана Павлова (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Правозащитника оштрафовали на 30 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в Telegram-канале.