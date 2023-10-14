«Акт вандализма»: МИД России об осквернении памятника Суворову в Швейцарии Россия заявила протест Швейцарии из-за осквернения мемориала Суворова

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Памятник сподвижникам полководца Александра Суворова

Посольство России выразило решительный протест Министерству иностранных дел Швейцарии из-за осквернения памятника сподвижникам полководца Александра Суворова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые опубликованы на сайте ведомства, Москва глубоко возмущена этим актом вандализма.

Хотелось бы напомнить швейцарской стороне, что мемориал в виде христианского креста в ущелье Шолленен установлен в память о погибших воинах русской армии под командованием А. В. Суворова, которая внесла значительный вклад в освобождение Конфедерации от наполеоновских войск. Это было и остается неотъемлемой частью нашей общей истории, — сообщила она.

Мемориал сподвижникам Суворова, которые погибли при переходе через Альпы в сентябре 1799 года, установлен в ущелье Шолленен. Вандалы осквернили памятник, облив его нижнюю часть синей краской. Российское посольство потребовало от властей Швейцарии принять необходимые меры по поиску и наказанию виновных.

Ранее посольство РФ в Швеции потребовало от властей королевства наказать виновных в осквернении памятного камня в честь советских воинов в районе Карлсвик. В дипломатическом представительстве назвали произошедшее актом вандализма и направили ноту протеста в шведский МИД.