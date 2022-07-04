«Акт о безоговорочной капитуляции»: Кадыров поделился пранком о Зеленском Кадыров показал пранк, на котором якобы президент Украины Зеленский подписывает акт о капитуляции

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился в своем Telegram-канале шуточным видео, в котором говорится о якобы безоговорочной капитуляции всех вооруженных сил Украины и лично президента Владимира Зеленского. В ролике снимался актер, очень похожий на украинского лидера, а также сам Рамзан Кадыров.

В видеопародии артист, который изображает Зеленского, пытается составить текст своего будущего указа о капитуляции. При этом на него давит некий человек, чья рука все время лежит у него на плече. В итоге оказывается, что диктует условия капитуляции никто иной, как Рамзан Кадыров. Он отмечает, что Зеленскому давно надо было подписать такую бумагу. При этом в конце он говорит, что обязательно приписать слова «Ахмат сила» и добавляет, что украинский лидер немного припозднился с решением о капитуляции.

В связи с оттеснением украинских сил в Луганске и полным освобождением республики от бандеровских оккупантов Зеленский подписал акт о безоговорочной капитуляции. Запись из рабочего кабинета выкладываем первыми, — написал Кадыров в подписи к видеошутке.

По словам Кадырова, съемка шуточного минифильма проходила с участием пранкеров Вована и Лексуса, а также блогера Макса Комикадзе. Он отметил, что не стоит забрасывать видео злобными комментариями, поскольку Зеленский и так сильно «напуган».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в жесткой форме раскритиковал мечеть в Германии, которая подняла ЛГБТ-флаг. Он написал, что такие действия — это «гнусная и мерзкая» попытка подменить всю мусульманскую религию и таких случаев допускать в мире нельзя.