Глава Крыма назвал первоочередную задачу после спецоперации Аксёнов назвал первоочередной задачей изъятие оружия у населения Украины

Сергей Аксёнов / Фото vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале назвал одной из первоочередных задач после окончания боевых действий на Украине изъятие оружия у её населения. Таким образом он прокомментировал пресечение ФСБ незаконного канала поставки огнестрельного оружия и боеприпасов с Украины в Крым. По его словам, данный инцидент является подтверждением того, что денацификация и демилитаризация Украины — единственный способ устранить все угрозы с её стороны.

Причём разоружение населения и устранение последствий бесконтрольной раздачи киевским режимом многих тысяч стволов станет одной из первоочередных задач после окончания боевых действий, — написал Аксёнов.

Как сообщалось ранее, сотрудники ФСБ выявили канал контрабанды оружия с Украины в Крым. При попытке сбыта автомата АКС-74У и нескольких сотен патронов они задержали пять человек — продавца, покупателей и двух посредников. В отношении них были возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном приобретении, передаче, сбыту, хранению, перевозке или ношению оружия, его основных частей и боеприпасов.

В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла Украину от бесконтрольной раздачи оружия населению. По её словам, оружие в руках мирных жителей в период кризиса, как правило, оборачивается «неуправляемым хаосом».