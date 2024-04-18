Аксенов в разговоре с Путиным назвал себя его солдатом Путин пожелал «солдату президента» Аксенову удачи на выборах в Крыму

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что жители Крыма поддержат переизбрание Сергея Аксенова на предстоящих в сентябре выборах главы республики. Аксенов в режиме ВКС с президентом сказал Путину, что является его солдатом и готов выполнять любое данное поручение.

Я говорю, я — солдат президента, как Владимир Владимирович скажет, в данном случае, куда пошлет, туда и поеду выполнять поставленные задачи. Прошу вашего решения по поводу продолжения моей дальнейшей работы, — сказал главы Крыма.

Путин отметил, что Аксенов не справляется со всеми поручениями, однако самые основные он выполняет.

Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете, — ответил глава России.

Ранее зампредседателя Совета министров, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что в составе России Крым стал одним из самых динамично развивающихся регионов. Он отметил, что на полуострове возвели масштабные постройки, а внутренний валовый продукт вырос не менее чем в два раза.

До этого представитель МИД России Мария Захарова опубликовала видео из Нью-Йорка, где отметили юбилей воссоединения Крыма с Россией. На кадрах видно, как на электронном табло появляется ролик с напоминанием, что с того момента прошло уже 10 лет.