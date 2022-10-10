Аксенов: теракт на Крымском мосту готовили заранее

Фото: Елена Гурдина/NEWS.ru

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил в эфире канала «Соловьев Live», что украинская сторона давно готовила теракт на Крымском мосту. Он добавил, что в Киеве зря радуются, так как объект будет восстановлен. Глава республики назвал ущербными людей на Украине, которые злорадствуют после гибели мирных людей после нападения на Крымский мост.

Они готовили этот теракт давным-давно. Украина — террористическое государство, террористическая власть, всё понятно. А то, что радовались, — ну так зря радовались, возможности у нашей страны для восстановления есть, и приложены сегодня все усилия правительством РФ, — рассказал Аксенов.

По его словам, на Украине нет людей, с которыми можно вести переговоры.

8 октября на Крымском мосту, соединяющем Крым с материковой частью России, произошел взрыв. Национальный антитеррористический комитет РФ сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенилось семь цистерн с горючим, которые вез поезд. По имеющейся информации, три человека погибли, еще двое пропали без вести.