Аксенов опроверг сообщения об эвакуации в Сакском районе Крыма

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Сергей Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг информацию об общей эвакуации в Сакском районе. В своем Telegram-канале он пояснил, что происходит вывоз людей из домов, расположенных вблизи воинской части.

Обращаю особое внимание, что общей эвакуации в районе нет. Принято решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с воинской частью, — написал глава региона.

Губернатор добавил, что вопросы размещения и питания этих людей будут решены за счет республики.

Ранее жители Крыма сообщили о взрывах в районе поселка Новофёдоровка. Уточняется, что первый взрыв произошел около 15:00 по местному времени, за ним последовало еще несколько. Информации о пострадавших и погибших нет. На место взрывов выехал Аксенов.

В Минобороны России позже заявили, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. В ведомстве добавили, что никто не пострадал, авиационная техника на аэродроме не повреждена. Отмечается, что никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

МЧС республики при этом сообщило о трех пострадавших. Один из очевидцев подтвердил заявление ведомства, также рассказав о трех раненых, среди которых ребенок. Минздрав региона уточнил, что в результате ЧП пострадали пятеро.