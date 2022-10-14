Аксенов назвал «мусорным решением» резолюцию ПАСЕ о терроризме России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов в Telegram-канале назвал «мусорным решением» резолюцию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая обвиняет российские политические партии в «пособничестве терроризму». По его мнению, резолюция ПАСЕ не имеет ни значения, ни юридической силы, представляя собой «образец совершенно безумной, тупой и бессовестной пропаганды».

Очередное мусорное решение, рожденное русофобской помойкой Европы, — написал Аксенов.

Он напомнил, что депутаты ПАСЕ проголосовали за принятие резолюции после того, как Украина совершила теракт на Крымском мосту и «убила многие тысячи мирных людей из оружия, поставленного Европой и США», а также пыталась организовать десятки других терактов, в том числе на атомных объектах.

И вот итог. Они обвинили в терроризме... Россию. Это даже не лицемерие, это скотство, беснование и полная потеря человеческого облика, — подчеркнул глава Крыма.

Ранее члены ПАСЕ приняли заявление по ситуации на Украине, в котором обвинили Россию в «терроризме», призвали страны — члены организации «оказывать максимальное давление на Россию» и рекомендовали «предоставить финансовую поддержку в восстановлении Украины». При этом из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, присутствовали только 100. За включение в текст поправки, называющей РФ «террористическим режимом», проголосовали 99 депутатов, один воздержался.