Аксенов назвал эффективное оружие против поставки немецких танков Аксенов назвал прекращение поставок энергоресурсов эффективным оружием против немецких танков

Фото: Thomas Imo/Global Look Press

Прекращение поставок российских энергоносителей и удобрений Германии станет главным оружием против немецких танков, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что это его личное мнение как гражданина страны, сообщает «МК в Крыму». Ранее власти Германии объявили, что направят Украине 14 танков Leopard 2.

На мой взгляд, самым эффективным оружием против любой немецкой бронетехники является полное прекращение поставок Германии энергоносителей и удобрений, — пояснил Аксенов.

Кроме того, глава Крыма прикрепил к записи схему танков Leopard 2A4, уточнив, что детальную информацию об уязвимых местах немецкой боевой машины можно найти самостоятельно. Аксенов пообещал, что командование обеспечит бойцов всем необходимым для «уничтожения потомков фашистских „тигров“ и „пантер“».

Министр обороны Германии Борис Писториус ранее заявил о первых поставках танков Leopard на Украину через три-четыре месяца. По словам Писториуса, Украина получит 14 таких боевых машин.

Полковник Сергей Хатылев усомнился в том, что поставки танков Украине смогут дать ВСУ какое-либо преимущество. По словам военного эксперта, практически все российские боевые машины способны противостоять западной технике, включая Leopard и Abrams.