Аксенов: Херсонская и Запорожская области «стопроцентно» присоединятся Аксенов: Херсонская и Запорожская области «стопроцентно» присоединятся

Фото: vk.com/aksenovrk

Глава Крыма Сергей Аксенов

Херсонская и Запорожская области стопроцентно войут в состав Российской Федерации, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24». Он добавил, что Россия уже не уйдет из ранее занятых регионов.

Я знаю позицию нашего лидера. Если президент принял решение поддержать и защитить тех, кто подвергался насилию со стороны украинских националистов, то Россия не уйдет, и людей никто не бросит. Россия своих не бросает. Сто процентов, это будут субъекты Российской Федерации. В каком они будут формате, как это будет — определит наш лидер. У нашего лидера полностью есть весь объем геополитической информации, — сказал Аксенов.

Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов ранее заявил, что на территории Херсонской области проведут референдум о вхождении региона в состав России. Он отметил, что после референдума пройдут выборы законодательной власти. Стремоусов добавил, что предыдущая администрация «бросила» регион и Херсонская область осталась без власти. Стремоусов также сообщил, что жители Херсонской области имеют право на получение российского гражданства. Он также заявил, что Херсонская область стала частью «большой семьи» России.