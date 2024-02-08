Путин рассказал, кому нужно увеличить выплаты до 200 тысяч рублей Путин: выплаты академикам РАН нужно удвоить до 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил повысить размер выплат академикам и членам-корреспондентам Российской академии наук. Как заявил глава государства во время выступления по случаю 300-летия РАН в Кремле, каждый месяц академики должны получать по 200 тысяч рублей, а членкоры — по 100 тысяч рублей.

Российский лидер подчеркнул, что расходы на финансирование РАН увеличились почти на треть за счет федерального бюджета и составили около 6 млрд рублей. Помимо этого, по словам Путина, были в 1,5 раза увеличены выплаты ученым.

Считаю, что и этого недостаточно. Предлагаю здесь другое решение, а именно удвоить размер таких выплат по сравнению с 2023 годом. В этой аудитории могу и цифры назвать. Академик ежемесячно должен будет получать 200 тысяч рублей, членкор — 100 тысяч рублей, — предложил президент.

Ранее Путин сообщил, что почти 20 миллионов россиян получили проиндексированные социальные выплаты. Глава государства отметил, что с 1 февраля было увеличено на 7,4% более 40 выплат. В частности, материнский капитал, сумма которого теперь составляет 630 тысяч рублей за первого ребенка, 833 тысячи рублей — за второго ребенка. Кроме этого, в России на 18,5% повысили минимальный размер оплаты труда — до 19 242 рублей.