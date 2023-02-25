«Айболит в заложниках у пиратов»: Захарова о санкциях ЕС против Рошаля Захарова посчитала кощунством включение Рошаля в санкционные списки ЕС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила включение президента российского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в санкционные списки ЕС с ситуацией, когда доктор Айболит оказался бы в заложниках у пиратов. По таким действиям европейских институтов видно, где свет, где тьма, отметила она в Telegram.

Чем объяснить подобное? Невежеством западников? Возможно. Злобой и ненавистью? И это возможно. Но я думаю, что тут есть еще одна причина. Подобное кощунство должно окончательно продемонстрировать, где свет, а где тьма, — подчеркивается в ее сообщении.

Евросоюз включил Рошаля в десятый санкционный список против России. Детский врач, согласно документам ЕС, также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Также в Брюсселе отметили, что Рошаль делал «личные заявления в поддержку военных действий против Украины».

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС принял 10-й пакет санкций против России. В черный список включено 121 физическое и юридическое лицо. Боррель добавил, что ограничения коснутся «тех, кто несет ответственность за депортацию и принудительное усыновление по меньшей мере 6000 украинских детей».