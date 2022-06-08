Агрессию Медведева в Telegram связали с грядущими выборами президента Политолог Бернардини связал агрессию Медведева в Telegram с грядущими выборами президента

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Агрессия зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева в Telegram связана с грядущими выборами президента, предположил политолог-международник Марк Бернардини в разговоре с «Царьградом». Он напомнил, что раньше, ещё во времена его президентства, Медведева на Западе считали более мягким, чем Владимира Путина, и нацеленным на сотрудничество.

Не следует забывать, что до следующих выборов президента Российской Федерации осталось всего ничего на самом деле с политической точки зрения. То есть год девять месяцев — чуть меньше двух лет. И знаете, я просто заметил, что последнее время Медведев, во-первых, всё чаще и чаще мелькает, выступает. Я вам честно скажу, я каждый раз, когда вижу, что есть какие-то сообщения от Медведева, немножко обеспокоен. И по-моему, я прав, что беспокоюсь, — сказал Бернардини.

Политолог добавил, что подобные заявления типичны для маргинальных оппозиционеров на Западе, за что он всегда их упрекал. Бернардини задался вопросом, что делать оскорблявшему других руководителей оппозиционеру, если он пришёл к власти, как ему потом встречаться с этими людьми.

Дмитрий Медведев ранее объяснил резкий тон своих постов по отношению к врагам России. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России. «Они ублюдки и выродки», — написал политик, не уточняя кто.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал слова Медведева очень опасными. По его мнению, такая риторика не приближает мир и противоречит диалогу.