Спецслужбы США обвинили в вербовке сотрудников постпредства РФ при ООН Полянский: агенты спецслужб США предлагают сотрудничество сотрудникам постпредства РФ при ООН

Фото: Russian Foreign Ministry/Global Look Press

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что агенты спецслужб США подходят к российским сотрудникам миссии на улицах и предлагают сотрудничество. По его словам, такие провокации происходят постоянно, сообщает ТАСС.

Мы все постоянно подвергаемся провокациям, — сказал он.

По словам Полянского, речь идет о «материалах в интернете и людях, подходящих на улице». Дипломат отметил, что такие попытки тщетны и он не знает, «на что они рассчитывают».

Это нарушение дипломатической практики и протокола. Мы указываем нашим американским коллегам и Комитету по сношениям со страной пребывания, что это абсолютно неприемлемо, — подчеркнул Полянский.

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила 26 июня, что спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских сотрудников миссии. По ее словам, вербовочные подходы местных спецслужб активизировались.

Ранее Заболоцкая сообщила, что американские спецслужбы совершают попытки вербовки российских дипломатов, работающих в постоянном представительстве РФ при ООН. В числе прочего США используют контекстную рекламу в социальных сетях, поисковых системах и видеохостингах для демонстрации призывов сотрудничать с ФБР.