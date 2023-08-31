«Агент 006 бесславно покинул поле боя»: Захарова об отставке Уоллеса Захарова обвинила Уоллеса в заражении украинских земель радиацией

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Telegram отставку главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса, отметив, что он, «бесславно покинул поле боя». Захарова напомнила, что при Уоллесе Лондон начал снабжать Киев боеприпасами с обедненным ураном.

Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя, — написала представитель МИД РФ.

Об отставке Уоллеса стало известно 31 августа. В письме на имя премьер-министра Риши Сунака он объяснил свое решение тем, что работа в министерстве «наносит личный ущерб» ему самому и его семье.

Вместо Уоллеса Министерство обороны Соединенного Королевства возглавил Грант Шэппс. До этого он занимал пост министра энергетической безопасности.

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что в Великобритании покидают свои посты те должностные лица, которые активно выступают по конфликту на Украине. По его мнению, они не имеют большой перспективы в том числе во внутренней политической жизни Соединенного Королевства.