Аэропорт Гамбурга приостановил работу из-за сообщения о бомбе

Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Работа аэропорта Гамбурга приостановлена из-за сообщения о бомбе на борту самолета из Тегерана, сообщила телерадиокомпания NDR. По ее данным, лайнер приземлился в воздушной гавани.

Аэропорт с 13:40 мск не отправляет и не принимает рейсы. Как сообщает канал, федеральная полиция оценивает угрозу, которая поступила ей по электронной почте, как серьезную.

Отмечается, что самолет обыскивают сотрудники правоохранительных органов. Находившиеся на борту 198 пассажиров и 16 членов экипажа покинули самолет. Их багаж сейчас проверяют.

22 января пилоты самолета ирландской авиакомпании Ryanair, следующего из Польши, сообщили о бомбе на борту, из-за чего воздушному судну пришлось садиться в закрытом западном коридоре Афинского международного аэропорта. Самолет направился в воздушную гавань в сопровождении греческих истребителей F-16.

Ранее авиарейс компании Azur AIr, летевший по маршруту Пермь — Гоа, перенаправили в Узбекистан из-за поступившей угрозы взрыва. На борту самолета находились около 240 человек. Как впоследствии рассказали представители перевозчика, самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Термез в Узбекистане из-за отказа властей Индии разрешить входить судну в воздушное пространство страны.